Тая Щурук розповіла, як записувала самопроби для Ластівок…

У новому сезоні актриса зіграла Insta–блогерку Альбіну Харткіпер

Робота над серіалом «Перші ластівки. Zалежні», фінальні серії якого Новий канал покаже 17 грудня о 21:00, для Таї Щурук стала справжнім викликом. Якщо в першому сезоні їй дісталася роль тихої, сором’язливої «сірої мишки», то цього разу вона перевтілилася на справжню секс-бомбу. На екрані актриса предстала в образі зухвалої та розкутої Insta-блогерки Альбіни Харткіпер.

Тая Щурук знялася топлес у «Перших ластівках. Zалежні»: як це було

Після прем’єри «Перших ластівок. Zалежні» користувачі Мережі засипали Таю Щурук схвальними відгуками про її перевтілення. На їхню думку, акторка повністю «вписалася» у цього персонажа та бездоганно впоралася зі своєю роботою. Що цікаво, в новому сезоні серіалу Нового каналу дівчині могла дістатися зовсім інша роль: спершу Тая прикипіла душею до Карини.

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Оскільки кастинг у серіал «Перші ластівки. Zалежні» проходив під час карантину, вибір акторів відбувався у режимі онлайн. Кандидатам надіслали синопсис проекту та декілька сцен із сценарію, а вони мали записати самопроби.

– Коли почався пошук акторів для нового сезону «Ластівок…», мені надіслали інформацію про двох героїнь – Каріну та Альбіну. Перша мені сподобалася більше, – поділилася Тая Щурук, пісня якої прозвучала в серіалі «Перші ластівки. Zалежні». – Не знаю, чому саме. Але коли я прочитала сценарій першої серії – побачила, як Альбіна розмовляє та поводить себе, одразу відчула: «Це ж я!» Я довго вагалася, не могла вибрати, за яку роль хочу боротися. Тому вирішила записати проби на обох персонажів, і порівняти, в чиїй «шкурі» мені комфортніше працювати. І коли я взялася за Альбіну, відчула: це моє.

Для кастингу я записала заявочну сцену. Тобто сцену, в якій Альбіна Харткіпер вперше з’являється у серіалі. І знаєте, я так кайфонула! Відірвалася по-повній, як то кажуть. Хлопець допомагав мені записувати самопроби. І зізнаюся: більше двох дублів він не витримав! Згодом ми зв’язалися в ZOOM з нашим сценаристом Євгеном Туніком, обговорили персонажів і сам кастинг. Він сказав, що з самого початку хотів, аби роль Альбіни дісталася мені й дуже зрадів, побачивши, як добре я впоралася.

Фінальні серії молодіжного трилеру «Перші ластівки. Zалежні» дивися 17 грудня в 21:00 на Новому каналі!