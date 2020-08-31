«Перші ластівки. Zалежні»: про що говорить назва другого сезону?

Важливу деталь майбутнього сезону «Перших ластівок» пояснив Євген Тунік, сценарист і шоуранер серіалу

У липні Новий канал розпочав зйомки нового сезону серіалу «Перші ластівки». Робота над проектом йде повним ходом, його прем’єра запланована на кінець 2020 року. Як ми писали раніше, в цьому сезоні «Перші ластівки» здобули формат серіалу-антології: актори – ті ж, фабула та персонажі – абсолютно нові.

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Подробиці сюжету та розподіл ролей у молодіжному трилері поки не розголошуються. Однак, щоб підігріти інтерес публіки до майбутньої прем’єрі, команда серіалу поділилася першими кадрами зі знімального майданчику. Судячи з фото, в нових «Ластівках» усе буде по-дорослому!

Другий сезон серіалу отримав назву «Перші ластівки. Zалежні». Здавалося б, додалося усього одне слово з латинською Z на початку, але воно має велике смислове навантаження. Який посил криється за цією назвою, пояснив Євген Тунік, сценарист і шоуранер серіалу «Перші ластівки».

– Ми довго шукали назву, яка б характеризувала кожного з персонажів серіалу, відображала сюжетні лінії і мала актуальний соціальний меседж. Сьогодні слово «залежність» для кожного має своє значення: хтось залежний від алкоголю або наркотиків, хтось – від соціальних мереж , комп’ютерних ігор або казино. Також вона асоціюється з тісним зв’язком двох або декількох людей. Є залежність від думок, суджень, поглядів оточуючих і суспільства в цілому…

Мені здається, що ми всі певною мірою залежні. Такі ж і герої другого сезону «Перших ластівок». Причому як доросле, так і молоде покоління. Кожен з них має свою темну і світлу сторони, кожен має свою залежність. Наскільки вона небезпечна в розрізі сьогодення? Це ми й спробуємо показати. А латинська Z на початку назви сезону дає розуміння, про кого серіал: про молодих людей – сучасних 18-20-річних.

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