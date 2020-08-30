Зірка серіалу «Перші ластівки» (Новий канал) пройшов курси водіння на карантині

Олександр Рудинський підкорив серця українських телеглядачів, зігравши роль хулігана Нікіту в серіалі «Перші ластівки». Першу хвилю карантину актор провів у Борисполі з коханою Марією Заниборщ, яка в червні стала його законною дружиною. Саша не сумував, сидячи на самоізоляції, і знайшов масу корисних занять – від роботи на городі та навчання коханої грі FIFA 2020 до курсів водіння.

– Щоб не витрачати час даремно на карантині, я записався у автошколу, і їздив з інструктором Борисполем, – розповів Олександр Рудинський. – За декілька місяців пройшов практику, а в липні склав іспит і отримав права. Якщо чесно, я не дуже готувався. У мене ніколи не було бажання придбати машину, я не відчував тотального потягу до водіння. Але коли отримав права, просто закохався у цю справу!

Вже наступного ранку після отримання прав я вперше сів за кермо без інструктора. Мені потрібно було дістатися з Борисполя у Київ на знімальний майданчик «Перших ластівок». Ми тоді знімали в районі Теремків. А на зворотному шляху я розвіз по домівках нашого режисера Валіка та актора Олега Гоцуляка. Все пройшло чудово!

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Зараз Олександр Рудинський їздить на машині марки Subaru Outback. Актор «Перших ластівок» купив її нещодавно, і шалено радий цьому придбанню.

– Машину я купив у тестя, – зізнався Сашко. – Коли він дізнався, що я записався у автошколу, почав розпитувати, як проходить навчання і чи добре в мене виходить. Він збирався купувати собі нову машину. І коли дізнався, що справи з водінням у мене йдуть чудово, запропонував мені викупити Subaru. Я відразу ж погодився, і шалено радий цьому придбанню. Автомобіль хороший, вмісткий, в чудовому стані. Ідеальний варіант для першої машини!

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Нагадаємо, в липні Новий канал розпочав зйомки серіалу «Перші ластівки. Zалежні». Робота над проектом йде повним ходом, його прем’єра відбудеться вже наприкінці 2020 року. У цьому сезоні серіал набув формату антології: актори – ті ж, сюжет і персонажі – абсолютно нові.