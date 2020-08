Це народна любов! «Перші ластівки» визнаний кращим українським мінісеріалом десятиліття

Проект Нового каналу поповнив «поличку нагород» ще одним важливим трофеєм

Молодіжний трилер «Перші ластівки» виборов золото в рейтингу «Знято в Україні TV: краще за 10 років». За результатами глядацького голосування, проект був визнаний кращим українським мінісеріалом десятиліття. Переможці були оголошені в середу, 26 серпня, на YouTube-каналі засновника конкурсу – видання delo.ua. Церемонія нагородження відбулася у онлайн-форматі.

Хоча команда «Перших ластівок» не змогла бути присутньою на врученні нагород особисто, вони вийшли зі студією на відеозв’язок. І зробили це просто зі знімального майданчику! У розпалі робота над новим сезоном, який отримав назву «Перші ластівки. Zалежні». На глядачів чекає абсолютно нова фабула та сюжет. У цьому сезоні проект набуває формату серіалу-антології: актори – ті самі, персонажі – інші.

Це потрібно бачити! З’явилися гарячі кадри зі зйомок серіалу «Перші ластівки – 2»

– Ми не очікували, що серіал отримає таку популярність і в Україні, і за кордоном, – зізнався Євген Тунік, сценарист і шоуранер серіалу «Перші ластівки». – Глядачі вимагали продовження. До того ж, у нас було багато історій, які хотілося б розповісти. І ми разом з Олександрою Ткаченко [креативний директор Нового каналу] і Олексієм Гладушевським [Creative Producer Original Content] прийняли рішення створити перший в Україні серіал-антологію. Проект, який зачепить нові соціальні проблеми, актуальні в Україні. І я сподіваюся, що він викличе такий же резонанс і буде таким же корисним для глядача, як минулого разу.

Нагадаємо, молодіжний трилер «Перші ластівки» вийшов на екрани 11 листопада 2019 року. Відтоді команда проекту невпинно збирає професійні нагороди. Зокрема, золото в номінації «TV Project – Typography» і срібло в п’яти (!) категоріях найбільшого українського фестивалю Ukrainian Design: The Very Best Of.

Команда проекту пишається цими нагородами, адже підкорити міжнародне професійне журі – справа не з легких. І все ж таки немає нічого приємнішого і ціннішого, ніж визнання глядачів. Перемога в рейтингу «Знято в Україні TV: краще за 10 років» доводить, що «Першим ластівкам» вдалося не тільки зняти якісний телевізійний продукт, а й завоювати народну любов. І це навзаєм, глядачу!