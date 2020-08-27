Максиму Самчику — 23! Як актор «Перших ластівок» йшов до успіху

У день народження актора серіалу Нового каналу згадуємо цікаві факти з його біографії

У четвер, 27 липня, акторові Максиму Самчику, якого ви знаєте по ролі Феді в серіалі «Перші ластівки» (Новий канал), виповнилося 23 роки! Поки актор насолоджується святом, пропонуємо згадати, яким був його шлях до успіху в кіно.

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Інститут журналістики

Про те, що Максим — талановитий хлопець, всі знали з самого дитинства. Він займався танцями, співав, грав на трубі. А ось визначитися, ким хоче стати, довгий час не міг. Тому вступив до Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка на факультет журналістики. Своє життя він міг зв’язати зі статтями та розслідуваннями, але вчасно зрозумів, що це — не його історія. Усього через два місяці після початку навчання Самчик кинув університет і почав шукати себе в акторстві.

Мюзикли

У 17 років Максим опинився в балетній трупі Київського театру мюзиклу «Комільфо». Саме там він зіграв свою першу роль у мюзиклі «Мерилін Монро», а ще танцював у кавер-шоу «Майкл Джексон». Коли хлопець зрозумів, що у нього добре виходить працювати в цій сфері, вступив на актора драматичного театру в Київський національний університет ім. Карпенко-Карого.

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Дебют у повнометражному кіно

У кіно Максим дебютував з успіхом — йому дісталася головна роль у фільмі Марисі Нікітюк «Коли падають дерева». Фільм потрапив у конкурсну програму престижного кінофестивалю Берлінале, а пізніше завоював чотири премії, серед яких — нагорода на Індійському міжнародному фестивалі.

— Роль Шрама для мене — роль на спротив. Я абсолютна протилежність цього персонажа. Він різкий, замкнутий у собі, такий собі вовк. Там були й складні еротичні сцени, але з партнеркою Настею Пустовіт ми знайшли контакт, розуміли і підтримували один одного. Тому фільм і вийшов хорошим, — розмірковує актор.

До речі, доля знову звела його з Настею на знімальному майданчику — вони грають разом у серіалі Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні». Більш того, вони навіть народилися в один день!

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«Перші ластівки»

У 2019 з Максимом трапилися «Перші ластівки». У серіалі він зіграв Федора Макарова — хлопця з нетрадиційною орієнтацією, який важко переживає смерть брата-близнюка і опиняється втягнутим в смертельну гру Друга.

— До цього моменту я не працював у серіалах. Треба було робити все з першого-другого дубля. Сценарій читав шість годин без зупинки. Сюжет весь час тримав мене, хотілося дізнатися, що буде далі, — згадує актор серіалу Нового каналу. — На зйомках була маса емоційних моментів. Були і гомосексуальні сцени, які вийшли вельми непогано завдяки режисерам.

«Перші ластівки» прогриміли з приголомшливим успіхом і збільшили армію шанувальників актора. Впевнені, вони з нетерпінням чекають виходу «Перші ластівки. Zалежні», в якому Самчику дісталася абсолютно нова роль.

А поки що вітаємо Максима з днем ​​народження і бажаємо йому продовжувати рости в своїй сфері і збирати в свою скарбничку успіхів ще більше відмінних проектів!