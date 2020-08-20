Нові фото зі знімального майданчика не лише інтригують, а й приносять естетичне задоволення

Наприкінці липня стартували зйомки другого сезону серіалу «Перші ластівки» (Новий канал), прем’єра якого запланована на 2020 рік. Сценаристом і шоуранером проекту, як і минулого року, виступив Євген Тунік. За його словами, в «Перших ластівках – 2» глядачі побачать зовсім новий сюжет, а улюблені актори перевтіляться в абсолютно нових персонажів.

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– В основі другого сезону лежить тема наслідування цінностей нового часу, головною із яких, як мені здається, є бажання мати все й одразу. Особливо яскраво це виражено у молоді, – розповів Євген Тунік, сценарист і шоуранер серіалу «Перші ластівки – 2». – Події відбуваються у великому місті, в одному з елітних університетів. Глядач побачить яскраво виражену диференціацію, я б навіть назвав її «сучасною класовістю». У серіалі стикаються герої із двох світів: молоді люди, які можуть собі дозволити абсолютно все, і ті, яким, в силу певних обставин, розкіш і «важкий люкс» недоступні.

Зіткнення цих двох світів іноді призводить до трагічних наслідків. Шукаючи теми для серіалу, я спілкувався із найрізноманітнішою молоддю, і в цих розмовах часто чув питання: «Чим я гірше?» або «Чому я не можу жити так само, як ця дівчина в Instagram, у якої мільйон підписників?» Часто трапляється так, що молоді люди, у яких немає достатнього заробітку, багатих батьків або, врешті-решт, спадщини від бабусь/дідусів, намагаються роздобути гроші всіма доступними способами. Часом, нелегальними.

Зокрема, мова йде про такі теми, як ескорт, розповсюдження наркотиків, онлайн-казино тощо. Цей список можна продовжувати до нескінченності. І частину цих тем ми зачепимо в другому сезоні. В той же час спробуємо поставити глядачеві питання: що вважається «дозволеним» і що значить «переступити межу дозволеного». І найголовніше: якими наслідками загрожує бажання мати все й одразу. Мені здається, що про це потрібно говорити.

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Розкрити деталі сюжету і подробиці про те, в яких персонажів перевтіляться актори «Перших ластівок» у другому сезоні, ми поки що не можемо. Але не поділитися цими пікантними кадрами зі знімального майданчика – просто гріх. Адже вони не лише інтригують, а й приносять справжнє естетичне задоволення. Дивлячись на ці фото, відразу розумієш, що другий сезон серіалу «Перші ластівки» буде анітрохи не гіршим за попередній, а багато в чому – гострішим і дорослішим.

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