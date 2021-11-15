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15 листопада

Пекельна кухня 2021. Випуск 11 від 15.11.2021

У першому конкурсі Пекельна кухня 2021 випуск 11 учасники вигадуватимуть український фастфуд. У всьому світі популярна їжа у форматі to go, але в Україні немає таких традиційних страв, які можна їсти на ходу. Настав час це виправити! Чи можна зробити таку версію борщу, яку можна їсти однією рукою? Як перетворити котлету по-київськи на новий український стрітфуд? Дізнайся прямо зараз, чи впораються з цим завданням учасники!

Спочатку їхні страви продегустують звичайні люди, які віддадуть флаєри своїм фаворитам. Потім дегустацію розпочне Євген Клопотенко – передовий популяризатор української кухні. Чи сподобаються йому страви учасників? Дивіться у програмі Пекельна кухня 2021 року випуск 11 на Новому каналі.

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Пекельна кухня 2021. Випуск 11 від 15.11.2021
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