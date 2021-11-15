У другому конкурсі Пекельна кухня 2021 випуск 11 долю учасників вирішить рулетка! Кому пощастить, а хто ризикне та поставить на зеро? Дізнайся прямо зараз!

Алекс Якутов зустріне учасників із валізами двох кольорів. У чорних є продукти, а червоні порожні. Власникам червоних валізок доведеться готувати з тих відходів, які залишать учасники з чорними валізами. Чи можна приготувати із залишків страву, яка буде смачнішою, ніж приготовлена ​​із повноцінних продуктів? І хто з дівчат погодиться вийти заміж в обмін на шматочок гарбуза? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 11.

Пекельна кухня 11 випуск дивитись онлайн

Пекельна кухня 11 випуск дивитись онлайн 3 частина