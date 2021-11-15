Настав відповідальний момент – у програмі Пекельна кухня 2021 року випуск 11 фінальний етап перед тим, як учасники отримають чорні кітелі! Вони розуміють, що на цій пекельній вечері в жодному разі не можна робити помилки, адже ніхто не хоче покинути проєкт після того, як просунувся так далеко.

Цього тижня учасникам буде ще складніше, адже у меню додалося 5 нових позицій! Це означає, що ймовірність зробити щось не так стало ще вищою. Чи впораються вони з новими стравами? Дивись у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 11 на Новому каналі.

Пекельна кухня 11 випуск дивитись онлайн