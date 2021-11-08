Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 10 від 08.11.2021
08 листопада

Антон відкрив у собі тамаду. Пекельна кухня 2021. Випуск 10. Частина 1

У програмі Пекельна кухня 2021 року випуск 10 учасники продовжують вивчати кулінарні тренди. Наразі популярні так звані моноресторани, які спеціалізуються на якомусь виді продукту чи страви. У першому конкурсі кожен учасник має придумати 3 страви з одним зірковим інгрідієнтом і розробити на основі нього концепцію моноресторану. Також кухарі придумають назви для своїх закладів, намалюють вивіски та будуть усіма правдами та неправдами заманювати гостей, щоб ті взяли якнайбільше порцій саме у них. Чий моноресторан гості оцінять вище за інших? Дізнайся у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 10.

Пекельна кухня 9 випуск дивитись онлайн

Пекельна кухня 10 випуск дивитись онлайн 2 частина

Антон відкрив у собі тамаду. Пекельна кухня 2021. Випуск 10. Частина 1
IT-ресторан та викуп Каті. Пекельна кухня 2021. Випуск 10. Частина 2
Ювілейна пекельна вечеря. Пекельна кухня 2021. Випуск 10. Частина 3
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