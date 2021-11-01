У другому випробуванні Пекельна кухня 2021 року випуск 9 кулінари зустрінуться з популярними блогерами. Анна Трінчер та Олександр Волошин розкажуть, як отримати мільйони переглядів у TikTok! Молодь у всьому світі стежить за трендами популярної соцмережі. Там часто зустрічаються кулінарні рецепти та незвичайні фішки, які багато хто хоче повторити. Наприклад, один із трендів ТікТок – це їжа великих розмірів. Кулінари намагатимуться приготувати такі страви, які будуть не лише смачними, а й сподобаються підписникам блогерів. Що «зайде» краще: величезні роли, шаурма чи курячі нагетси? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 9 на Новому каналі.

Пекельна кухня 9 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 9 випуск дивитися онлайн 3 частина