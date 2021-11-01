Дивись у проекті Пекельна кухня 2021 випуск 9, як кулінари вчаться робити шалені поєднання інгредієнтів гармонійними та смачними. Фудпейрінг – це складне мистецтво, яке межує з наукою. Кулінари спробують вийти із зони комфорту та приготувати щось абсолютно нове. У кого вийде створити феєрію смаків, а хто не зможе поєднати непоєднуване? Дізнайся просто зараз!

Для початку учасникам треба буде вгадати по відеорецептам, де справжні страви, а де – фантазії вагітних жінок. Потім вони самі вправлятимуться у мистецтві фудпейрингу – поєднання продуктів. У кого вийде найкраще? Дізнайся в проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 9 від 01.11.2021.

Пекельна кухня 8 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 9 випуск дивитися онлайн 2 частина