Не пропусти модний показ у проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 6! Цього тижня учасники покажуть не тільки кулінарні вміння, а й художній смак. Фуд-дизайн – це мистецтво оформлення і подачі страв. Однак цього разу учасникам потрібно буде створити кулінарну композицію не на тарілці, а на товариші по кухні!

Кулінари створять гастрономічні наряди і продемонструють їх на своїх колегах. Суддями на цьому конкурсі стануть Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк. Вони суворо оцінять дизайнерські здібності кухарів, а також спробують страви, які приготують для них кулінари. Хто стане їхніми фаворитами? Дізнайся в проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 6.

Пекельна кухня 6 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 6 випуск дивитися онлайн 3 частина