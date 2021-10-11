Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 6 від 11.10.2021
11 жовтня

Леді Гага заздритиме: сукні з ростбіфу і чебуреків. Пекельна кухня 2021. Випуск 6. Частина 2

Не пропусти модний показ у проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 6! Цього тижня учасники покажуть не тільки кулінарні вміння, а й художній смак. Фуд-дизайн – це мистецтво оформлення і подачі страв. Однак цього разу учасникам потрібно буде створити кулінарну композицію не на тарілці, а на товариші по кухні!

Кулінари створять гастрономічні наряди і продемонструють їх на своїх колегах. Суддями на цьому конкурсі стануть Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк. Вони суворо оцінять дизайнерські здібності кухарів, а також спробують страви, які приготують для них кулінари. Хто стане їхніми фаворитами? Дізнайся в проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 6.

Пекельна кухня 6 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 6 випуск дивитися онлайн 3 частина

Леді Гага заздритиме: сукні з ростбіфу і чебуреків. Пекельна кухня 2021. Випуск 6. Частина 2
Іспанські пристрасті на кухні. Пекельна кухня 2021. Випуск 6. Частина 1
Знову проблеми на пекельній вечері! Пекельна кухня 2021. Випуск 6. Частина 3
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