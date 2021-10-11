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11 жовтня

Знову проблеми на пекельній вечері! Пекельна кухня 2021. Випуск 6. Частина 3

Фінальний конкурс Пекельна кухня 2021 випуск 6 пройде напружено! Однією з головних страв в меню стане картопляне різотто. Пекельний шеф Алекс Якутов показав, як правильно його готувати, тільки одній команді. Але чи допоможе це їм? Шеф вирішить перевірити, хто приготує різотто швидше і смачніше – команда, у якої був майстер-клас, або ж та, яка буде готувати цю страву вперше.

Жіночій команді потрібно сильно постаратися, щоб вирватися вперед, адже практично на кожній вечері їхню кухню закривали! Чи зможуть вони нарешті виправити цю ситуацію? Дізнайся прямо зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 6.

Пекельна кухня 6 випуск дивитися онлайн

Знову проблеми на пекельній вечері! Пекельна кухня 2021. Випуск 6. Частина 3
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