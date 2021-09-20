У програмі Пекельна кухня 2021 випуск 3 учасників відправлять на карантин за порушення правил! Дізнайся всі подробиці просто зараз.

Їх розбудять сиренами і димом. Перелякані кухарі кинуться на кухню хто в чому – хтось навіть заявиться на святу святих із голим торсом. Нова кулінарна битва почнеться весело!

Завдання учасників у другому випробуванні – придумати меню для всієї родини, яке сподобається і дорослим, і дітям. Крім того, їм потрібно дотримуватися карантинних обмежень, зокрема дистанції в 1,5 м. Щоб переконатися, що ніхто не порушує правила, пекельний шеф Алекс Якутов змусить кожного надіти обмежувальне коло з фарбами. Якщо на комусь залишаться плями, значить, цей учасник відправляється на самоізоляцію! Не пропусти цікавий конкурс – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 3 на Новому каналі.

Пекельна кухня 3 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 3 випуск дивитися онлайн 3 частина