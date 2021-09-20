У кулінарному проекті Пекельна кухня 2021 випуск 3 учасники відчують себе на місці власників ресторанів, яким через карантині обмеження довелося терміново організовувати доставку. Сьогодні у команд стоїть два завдання – нагодувати гостей в залі, а також прийняти, оформити і відправити всі замовлення, які вони отримають телефоном.

Вважається, що чоловіки краще працюють в стресових ситуаціях, у той час як жінки більше схильні до паніки. Але чи так це? Дізнайся просто зараз, яка команда переживе пекельну вечерю в повному складі, а яка – не витримає подвійного навантаження і не зможе обслужити всіх гостей гідно! Дивись Пекельна кухня 2021 випуск 3 на Новому каналі.

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