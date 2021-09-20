Дивись онлайн Пекельна кухня 2021 випуск 3 на Новому каналі! У першому випробуванні учасників привезуть в типове українське село. Сьогодні вони будуть згадувати, як готувати звичайні домашні страви. Однак це завдання не таке просте, як може здатися спочатку!

Учасники будуть вгадувати страви по запаху. Професійний кухар повинен бездоганно користуватися одним зі своїх головних інструментів – носом. Далеко не у всіх вийде це з першого разу! Алекс Якутов дасть кухарям можливість отримати по одній підказці, але для цього потрібно буде зловити живого гусака.

Хто зможе вгадати блюдо і приготувати його ідеально? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 3.

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Пекельна кухня 3 випуск дивитися онлайн 2 частина