Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 2 від 13.09.2021
13 вересня

Холодна війна в жіночій команді! Пекельна кухня 2021. Випуск 2. Частина 3

Дізнайся в проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 2, як холодна війна між учасницями жіночої команди ускладнить їм роботу на пекельній вечері! Чи зможуть вони розібратися зі своїми конфліктами і працювати злагоджено?

Пекельна вечеря – це найвідповідальніше випробування тижня. У переможців попереднього етапу буде перевага – вони самі розподілять суперників по процесам, тим самим ускладнивши їм завдання. Вони вже знають слабкі і сильні сторони одне одного, тож точно знають, як підставити іншу команду.

Алекс Якутов не прощає осічок. Людина, яка помилиться, стане офіціантом і відправиться в рабство до метрдотеля. Якщо ж помилки будуть критичними, кухню закриють. Сльози і скандали, нерви і надія на перемогу – вечеря буде напруженою! Хто покине проєкт сьогодні? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 2.

Пекельна кухня 2 випуск дивитися онлайн

Холодна війна в жіночій команді! Пекельна кухня 2021. Випуск 2. Частина 3
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