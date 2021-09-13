Дивись 2 випуск Пекельна кухня 2021 на Новому каналі! У першому випробуванні учасників вивезуть в мальовничий ліс, але зовсім не для розважальної прогулянки. Їхнім першим завданням буде розбирання туш. За кожну з них вони можуть отримати бали для команди в залежності від розмірів і складності роботи.

Друге завдання від пекельного шефа – приготувати страви ресторанного рівня, користуючись примітивними інструментами. Готувати на природі не так-то просто, адже усюди пісок, бруд і антисанітарія. Хто подасть неїстівне блюдо і накличе на себе гнів Алекса Якутова? Дізнайтеся в проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 2.

Пекельна кухня 1 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 2 випуск дивитися онлайн 2 частина