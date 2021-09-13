У другому випробуванні шоу Пекельна кухня 2021 випуск 2 учасники дізнаються, чи так вже вони добре володіють головною зброєю кухаря – ножами!

Кожен зможе випробувати себе в метанні ножів. Кухарі повинні влучити в дошки. За кожен промах з них знімається бал. На цей раз «виїхати» за рахунок товаришів по команді не вийде, адже це індивідуальний конкурс! Всі бали будуть зараховані в особистий рейтинг кожного учасника.

Кухарям потрібно буде по виду ножів вгадати класичні страви, які їм потрібно приготувати. У разі невдачі вони можуть отримати підказку від пекельного шефа Алекса Якутова – один основний інгредієнт. Хто все одно не зможе приготувати страву правильно? Дізнайся прямо зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 2 на Новому каналі!

Пекельна кухня 2 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 2 випуск дивитися онлайн 3 частина