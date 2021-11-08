У другому конкурсі Пекельна кухня 2021 року випуск 10 учасники вчилися складати меню-конструктор. У сучасних IT-закладах гості можуть оформити замовлення онлайн, а також самостійно зібрати страву на свій смак з тих продуктів, які їм більше подобаються. У цьому випробуванні команди складуть власні меню, а потім навчатимуться оперативно виконувати замовлення, оформлені онлайн. Хто виявиться надто повільним для того, щоб працювати у такому форматі? І чи можна приготувати 6 страв за 2 хвилини? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 10 на Новому каналі.

Пекельна кухня 10 випуск дивитись онлайн

Пекельна кухня 10 випуск дивитись онлайн 3 частина