Вова Дантес розповів, коли вони з Дорофеєвою вирішили розійтись: «Люблю, але не кохаю»

Наприкінці березня новина про те, що Володимир Дантес і Надя Дорофєєва більше не разом, здивувала багатьох людей, адже ця пара завжди випромінювала любов і взаєморозуміння

Найголовніше, ніхто не міг зрозуміти причину. Співак Володимир Дантес у програмі «Зірковий шлях» розказав, коли саме він і Надя Дорофєєва зробили свій вибір і чи було це взаємне рішення.

– Ми з Надею не були разом уже наприкінці січня і хотіли сказати про це в перший день весни, – поділився музикант. – Тобто зробити щось класне, щоб пояснити: розлучення – це не печаль і біда, це може бути весело, – розповів Дантес.

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Дантес впевнений, що розлучатися треба в той момент, коли ви ще не зіпсували все те, що у вас було. Тоді ви продовжите поважати одне одного, спілкуватись і надалі залишатися друзями.

– Я нещодавно дізнався про різницю між словами «люблю» і «кохаю». Ми з Надею любимо одне одного, але не кохаємо, – сказав Дантес. – Щоб зберегти кохання, ми справді багато чого робили, дуже довго розмовляли, а потім зрозуміли: навіщо когось утримувати і щось обіцяти, якщо можна піти своїм шляхом і при цьому залишитися добрими людьми. У наших стосунках не було останньої краплі, ми разом прийшли до цього рішення, – поділився Дантес.

Життя триває і майбутнє у них двох – точно круте.

Фото – Instagtam

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