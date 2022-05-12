Новий канал>G.space>Новини

Вова Дантес розповів, коли вони з Дорофеєвою вирішили розійтись: «Люблю, але не кохаю»

Вова Дантес розповів, коли вони з Дорофеєвою вирішили розійтись: Люблю, але не кохаю

Наприкінці березня новина про те, що Володимир Дантес і Надя Дорофєєва більше не разом, здивувала багатьох людей, адже ця пара завжди випромінювала любов і взаєморозуміння

Найголовніше, ніхто не міг зрозуміти причину. Співак Володимир Дантес у програмі «Зірковий шлях» розказав, коли саме він і Надя Дорофєєва зробили свій вибір і чи було це взаємне рішення. 

– Ми з Надею не були разом уже наприкінці січня і хотіли сказати про це в перший день весни, – поділився музикант. – Тобто зробити щось класне, щоб пояснити: розлучення – це не печаль і біда, це може бути весело, – розповів Дантес.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Дантес впевнений, що розлучатися треба в той момент, коли ви ще не зіпсували все те, що у вас було. Тоді ви продовжите поважати одне одного, спілкуватись і надалі залишатися друзями.

– Я нещодавно дізнався про різницю між словами «люблю» і «кохаю». Ми з Надею любимо одне одного, але не кохаємо, – сказав Дантес. – Щоб зберегти кохання, ми справді багато чого робили, дуже довго розмовляли, а потім зрозуміли: навіщо когось утримувати і щось обіцяти, якщо можна піти своїм шляхом і при цьому залишитися добрими людьми. У наших стосунках не було останньої краплі, ми разом прийшли до цього рішення, – поділився Дантес.

Вова Дантес розповів, коли вони з Дорофеєвою вирішили розійтись: Люблю, але не кохаю

Життя триває і майбутнє у них двох – точно круте.

Фото – Instagtam

Читай також:

Дантес віддав свою Tesla на потребу волонтерів: «Розвозять дітям їжу»

Не Позитив: Хто став новим бойфрендом Наді Дорофєєвої?

вова дантес Надя Дорофеева новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь