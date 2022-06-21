Міша Кацурін – новий хлопець Наді Дорофєєвої. Хто він?

Для багатьох 34-річний Міша Кацурін цієї весни вперше з’явився в інфопросторі після того, як почали ширитися чутки про їх роман з Надею Дорофєєвою. Однак тим, хто слідкує за розвитком культури в Києві, Міша знайомий давно, адже він багато крутого зробив в столиці протягом останніх 10 років.

Тож давайте детальніше розглянемо, хто він такий, цей загадковий Кацурін, через якого розійшлась улюблена фанами зіркова пара.

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Народився Міша Кацурін в Бердянську.

У 2010-х Михайло став організатором вечірок у столичному клубі «44», згодом – у «Зеленому театрі», а потім став співзасновником клубу «Юність» (зараз «Атлас»), куди на той час вечірки «переїжджали» у холодний сезон.

Тоді ж Міша вперше спробував свої сили в музиці та заснував разом із своїм другом Валентином Стрикало (Юрій Каплан) проект «Водичка Пузырьки». Вони випустили близько десятка треків, а девізом гурту було «Робимо не більше 10 хвилин – виконуємо за стільки ж».

Після цього музикальну кар’єру чоловік поставив на паузу і зайнявся бізнесом. Він став співзасновником серії ресторанів «Китайський привіт», «Тайський привіт», «В’єтнамський привіт» та співзасновником бренду українського одягу KATSURINA.

У 2021 році разом із колишньою дружиною Дашею Кацуріною вони відкрили пункт прийому та сортування сміття Plastic Club.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

Після довгої паузи у тому ж 2021 році Міша Кацурін повернувся до музики. Він випустив альбом «Допустим» і зняв кліп на пісню «Полосы».

З початком повномасштабної війни в Україні Міша Кацурін запустив проект Papa Pover («Папа, поверь»), в рамках якого розповів про свої стосунки з батьком, який живе в росії та не вірить правдивим історіям про війну та жахіття, які відбуваються в Україні через напад російських окупантів. «Я розповів у подробицях про те, що відбувається – батько відповів, що це нісенітниця, ніякої війни немає, а росіяни рятують нас від нацистів, які роблять із мирних жителів живий щит», – розповів Міша у одному з постів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

Проект Papa Pover створений, щоб підтримати людей, яким не вірять рідні, та допомогти їм знайти вірні слова, що зможуть донести правду про війну до близьких людей. Наразі навіть створена група психологічної допомоги для тих, хто опинився в такій ситуації.

Нещодавно разом із відомим тревел-блогером Антоном Птушкіним вони випустили перший випуск фуд-проекту, знятий у Тайланді – «Вулична їжа Бангкока.

Міша Кацурін був одружений двічі. В другому шлюбі з Дашею Кацуріною у нього народились донька Олександра та син Іван, якому у липні 2022 виповниться рік. Пара, яку всі називали #МішаДаша, проіснувала 7 років.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

З Надею Дорофєєвою Міша знайомий давно, багато років вони двома родинами тісно спілкувались і навіть їздили разом у подорожі на острови.

Можливо колись Надя Дорофєєва і Міша Кацурін розкажуть нам свою історію, але наразі не будемо гадати, як так сталось і коли, адже почуття – річ непередбачувана, а війна, яка прийшла до нас в країну, розставила пріоритети та змусила почуття ще більше оголитися.

Бонус для тих, хто дочитує до кінця.

Ми знайшли у Наді на сторінці історичне для цієї пари фото за 2020 рік, підписане “Взяв на аборжаж”. А таки взяв 🙂

Фото: @nadyadorofeeva