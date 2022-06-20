Надя Дорофєєва заінтригувала романтичним знімком з чоловіком (Фото)

Співачка виклала в сторіс фото, на якому тримається за руки з чоловіком в салоні автомобіля. Хто це – таки ресторатор Міша Кацурін чи хтось інший, кого Надя ретельно приховує від публіки?

З того моменту, як в березні 2022 Надя Дорофєєва і Володимир Дантес повідомили про розлучення, навколо колишньої пари крутять сотні чуток. Співачці приписують роман із ресторатором Михайлом Кацуріним, а співаку – стосунки з екс-дружиною Михайла, Дашей Кацуріною.

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У одному з недавніх інтерв’ю Дантес зізнався, що його серце зараз вільне, тож скоріше за все, чутки про його почуття до Даші Кацуріної – таки лише чутки.

Але ось щодо роману Наді Дорофєєвої та Михайла у шанувальників є більш вагомі докази: парочку спіймали у об’єктив папараці. Однак жодних офіційних заяв з цього приводу ані співачка, ані ресторатор до цього часу не робили.

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Щоправда, Надя не приховує, що в її житті з’явився чоловік. Сьогодні співачка у сторіс поділилась світлиною, на якій видно, як її руку з примітним татуюванням тримає чоловіча рука. Звичайно, по цій фотографії неможливо зрозуміти, хто ховається за камерою.

Але зрозуміло, що такі фото «випадково» в мережу не викладають. А отже сама Надя свідомо продовжує підігрівати інтерес до її особистого життя. Що ж, не будемо будувати здогадки, а почекаємо, можливо зовсім скоро співачка офіційно повідомить про свої стосунки.

Фото: @nadyadorofeeva