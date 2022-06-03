Нова дівчина Дантеса: Хто вона?

Після того, як у березні Володимир Дантес і Надя Дорофєєва повідомили про розставання, в мережі підписники зірок проводять справжні розслідування, щоб дізнатися, чи з’явились у них нові стосунки.

Більшість шанувальників переконані, що у Наді Дорофєєвої роман із ресторатором Михайлом Кацуріним. Фото закоханої парочки вже неодноразово облетіти всі пабліки. А коли в інтеhв’ю «Життя відомих людей» Дантеса запитали, чи правдиві плітки про нові стосунки Наді, він відповів неоднозначно: «Я не лізу в особисте життя Наді. Але розставимо крапки: вона точно не пішла від мене до нього. Отак можна сказати. Люди люблять підтягувати те, що хочуть підтягти. А якщо вони будуть разом, то круто, це також вибір. А я тоді придивлюся до Даші».

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Даша – колишня дружина Міши Кацуріна, рестораторка та засновниця власного бренду одягу. Про розрив ця пара повідомила майже одразу після появи новини про розлучення Наді Дорофєєвої та Дантеса.

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І судячи з усього, Вова таки «придивися» до Даші, адже вже кілька тижнів в мережі ширяться чутки про романтичні стосунки між цими двома. «Інтернет-детективи» знаходять все більше і більше підтверджень цього роману.

Наприклад, нещодавно в сторіс Дантеса з’явилось фото ніг дівчини, з характерним татуюванням над коліном. Таке тату, як виявили підписники зірок, є у Даші Кацуріної. Помилитися можна, але складно, адже місце для тату досить незвичне.

А днями в сторіс Дащі та Вови майже одночасно з’явились фото з ресторану «В’єтнамський привіт». Звичайно, це також може бути простим співпадінням, але з кожним таким співпадінням впевненість фанів у романі рестораторки та співака зростає.

В мережі посміюються, що Дантес неодноразово говорив, що хоче дітей, тож не дивно, що він звернув увагу на Дашу, у якої вже є двоє: 6-річна донька Саша і однорічний син Іван.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вже багато років дружать сім’ями з Михайлом Кацуріним та Дашею Кацуріною і неодноразово відпочивали двоми родинами на островах.

Фото: instagram.com/vladimirdantes