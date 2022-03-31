Надя Дорофєєва та Дантес розлучилися: нові причини розлучення

Нещодавно одна з найулюбленіших пар українського шоу-бізнесу Надя Дорофєєва та Вова Дантес оголосили про розлучення. Така новина неабияк шокувала їхніх фанатів, а тому всі одразу взялися шукати причину цього брейкапу.

І ось Позитив, з яким Надя Доорофєєва виступала в дуеті «Время и Стекло», промовився випадково чи ні, що його колега пішла до іншого. Це трапилося під час розмови з коміками Колею Зиряновим, Андрієм Лузаном та Валіком Міхієнком у шоу «Комендантський чос».

«Напишіть у коментарях ваші варіанти, до кого пішла Надя і де вона зараз», –сказав Позитив.

Окрім того, Позитив одразу підкреслив, що він не знає, де Зараз Надя, адже вони весь цей час не спілкувалися. Можливо, таким чином він хотів відвести підозри від своєї персони.

Але у мережі вже і без нього знайшли можливого кавалера Дорофєєвої. Подейкують, що Надя пішла від Вови до ресторатора і творця бренду одягу Михайла Кацуріна, який одночасно з парою оголосив про своє розлучення з дружиною Дар’єю. Здавалося б, що це збіг. Але Даша Кацуріна відписалася від Наді Дорофєєвої в Instagram, хоча раніше часто постила спільні фото. А майже офіційною інформацією ці чутки зробила власниця однієї з київських студій нарощування вій під ніком lady.tuning. Вона опублікувала скрін, в якому їй розповіли, що Дорофєєва зійшлася з Кацуріним.

Нагадаємо, що Володимир Дантес та Надя Дорофєєва оголосили про розлучення 18 березня 2022 року. Пара пробула у шлюбі майже 7 років.

Читай також:

Оля Полякова запускає онлайн-проєкт на підтримку військових

BrainStorm заспівали українською заради відновлення миру