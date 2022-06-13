Дантес розповів правду про особисте життя: з ким зустрічається Володимир Дантес

І назвав умову, за якої готовий стати новим героєм шоу «Холостяк»

У березні цього року стало відомо, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розійшлися після 10 років стосунків. Про це зіркове подружжя повідомило на офіційних сторінках в Instagram, опублікувавши однакові пости. Вони наважилися зробити заяву саме зараз, у розпал війни в Україні, бо правильного часу для цього ніколи не буває.

Related video

Нова дівчина Дантеса: Хто вона?

Вова Дантес розповів, коли вони з Дорофеєвою вирішили розійтись: «Люблю, але не кохаю»

Більшість шанувальників переконані, що у Наді Дорофєєвої роман із Михайлом Кацуріним. І намагаються приписати Дантесу стосунки з колишньою дружиною ресторатора Дашою. Та чи правда це?

Днями Володимир Дантес дав інтерв’ю, у якому відверто відповів на запитаня про особисте. Артис зізнався, що зараз його серце вільне. Більше того, він заявив, що готовий стати героєм нового сезону шоу «Холостяк», але лише за умови великого гонорару.