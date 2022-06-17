Новий канал>G.space>Новини

Ембер Герд не заспокоюється: акторка далі стверджує, що Джонні Депп її бив

Ембер Герд не заспокоюється: акторка далі стверджує, що Джонні Депп її бив

Ембер Герд продовжує стверджувати, що Джонні Депп бив її, але зізнається йому в коханні

Здавалося б, в скандалі між Джонні Деппом та Ембер Герд поставлена крапка. Актор переміг у грандіозному судовому процесі та очистив своє їм’я від наклепу та звинувачень своєї колишньої дружини. Проте ні! Тепер принижена акторка, яку суд зобов’язаний виплатити колишньому чоловікові грошову компенсацію у справі про наклеп, вирішила звернутись до журналістів та ще раз розповісти свою історію. Про це пише Daily mail.

Related video

На думку Ембер, на руках у неї залізні докази того, що Джонні бив її, коли вони були в шлюбі. Йдеться про замітки психотерапевта, якого зверталася колишня дружина зірки «Піратів Карибського моря», будучи одружена.

Джонні Депп може відмовитись від грошей Ембер Герд: життя після перемоги в суді

Раніше папка, в якій зберігаються записи лікаря Ембер, які нібито доводять те, що Депп «вдарив Ембер і погрожував її вбити», у суді відхилили, назвавши чутками. Але зірку «Аквамена» так просто не зупинити. Днями вона дала інтерв’ю американському телеканалу NBC, де розсекретила вміст нотаток.

– Є ціла папка з багаторічними нотатками, що датуються 2011 роком, від самого початку моїх стосунків, які були зроблені моїм лікарем, якому я повідомляла про насильство. Ці записи представляють роки, роки пояснень того, що відбувається в реальному часі, — сказала Герд в інтерв’ю.

Ембер Герд не заспокоюється: акторка далі стверджує, що Джонні Депп її бив

За словами телеведучих, які розмовляли з акторкою, у нотатках є опис епізодів насильства, починаючи із січня 2012 року, коли Герд сказала своєму терапевту, що Депп «вдарив її і кинув на підлогу».

Через вісім місяців після цього він «розірвав її нічну сорочку, кинув її на ліжко», а потім у 2013 році «кинув її до стіни та погрожував убити», йдеться у замітках.

Ембер Герд вирізали з сіквела про «Аквамена»: все через суди з Джонні Деппом? 

Найцікавішим стало те, що під час інтерв’ю Герд зізналася, що «все ще любить» Деппа, незважаючи на те, що звинувачувала його у фізичному насильстві під час їхніх стосунків.

– Я люблю його. Я любила його всім серцем і намагалася щосили, щоб налагодити глибоко розірвані стосунки. І я не змогла. У мене немає жодних поганих почуттів або злості щодо нього, — заявила Герд.

Видно скандальні перипетії між колишнім подружжям продовжуюються…

Фото Getty Images

Читай також:

«Гра в кальмара» 2 сезон: що нового буде в серіалі – дивитись трейлер

Гаррі Стайлз у трейлері зворушливої ЛГБТ-драми «Мій поліцейський» 

джонни депп новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь