Ембер Герд не заспокоюється: акторка далі стверджує, що Джонні Депп її бив

Ембер Герд продовжує стверджувати, що Джонні Депп бив її, але зізнається йому в коханні

Здавалося б, в скандалі між Джонні Деппом та Ембер Герд поставлена крапка. Актор переміг у грандіозному судовому процесі та очистив своє їм’я від наклепу та звинувачень своєї колишньої дружини. Проте ні! Тепер принижена акторка, яку суд зобов’язаний виплатити колишньому чоловікові грошову компенсацію у справі про наклеп, вирішила звернутись до журналістів та ще раз розповісти свою історію. Про це пише Daily mail.

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На думку Ембер, на руках у неї залізні докази того, що Джонні бив її, коли вони були в шлюбі. Йдеться про замітки психотерапевта, якого зверталася колишня дружина зірки «Піратів Карибського моря», будучи одружена.

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Раніше папка, в якій зберігаються записи лікаря Ембер, які нібито доводять те, що Депп «вдарив Ембер і погрожував її вбити», у суді відхилили, назвавши чутками. Але зірку «Аквамена» так просто не зупинити. Днями вона дала інтерв’ю американському телеканалу NBC, де розсекретила вміст нотаток.

– Є ціла папка з багаторічними нотатками, що датуються 2011 роком, від самого початку моїх стосунків, які були зроблені моїм лікарем, якому я повідомляла про насильство. Ці записи представляють роки, роки пояснень того, що відбувається в реальному часі, — сказала Герд в інтерв’ю.

За словами телеведучих, які розмовляли з акторкою, у нотатках є опис епізодів насильства, починаючи із січня 2012 року, коли Герд сказала своєму терапевту, що Депп «вдарив її і кинув на підлогу».

Через вісім місяців після цього він «розірвав її нічну сорочку, кинув її на ліжко», а потім у 2013 році «кинув її до стіни та погрожував убити», йдеться у замітках.

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Найцікавішим стало те, що під час інтерв’ю Герд зізналася, що «все ще любить» Деппа, незважаючи на те, що звинувачувала його у фізичному насильстві під час їхніх стосунків.

– Я люблю його. Я любила його всім серцем і намагалася щосили, щоб налагодити глибоко розірвані стосунки. І я не змогла. У мене немає жодних поганих почуттів або злості щодо нього, — заявила Герд.

Видно скандальні перипетії між колишнім подружжям продовжуюються…

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