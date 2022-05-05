Ембер Герд вирізали з сіквела про Аквамена

Акторку Ембер Герд майже вирізали з другої частини «Аквамена»

Вона отримала менш як 10 хвилин екранного часу. У першому фільмі 36-річна акторка зіграла одну з головних ролей – морську принцесу Меру. Про це пише NYpost.

Журналістка Грейс Рендольф, відома своїми сенсаціями зі світу коміксів, заявила, що фанати практично не побачать Ембер у сиквелі «Аквамен та загублене королівство», який має вийти в березні 2023 року.

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З чим пов’язане рішення авторів картини, не повідомляють. За однією з версій, так і було задумано спочатку. Але з іншого боку – могли скоротити через гучний судовий процес Ембер Герд і Джонні Деппа.

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Фанати Деппа ініціювали створення петиції, в якій зажадали зовсім прибрати Ембер Герд із фільму. Вона зібрала вже понад три мільйони підписів. Наразі триває суд, на якому Джонні Депп намагається очистити своє ім’я. Колишня дружина звинуватила його в домашньому насильстві, через що кар’єра пішла Деппа майже завершилась в один момент.

Фото – Getty Images

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