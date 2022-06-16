Мій поліцейський: дивитися офіційний трейлер

Amazon Prime Video представив перший тизер ЛГБТ-драми «Мій поліцейський».

«Мій поліцейський» – дивитися трейлер онлайн:

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Фільм розповість про життя представника ЛГБТ-спільноти в англійському місті Брайтон у 1950-ті. Поліцейський Том закохується в куратора музею Патріка, а шкільна вчителька Маріон закохується в Тома. Через соціальні обмеження тих часів Том вирішує ігнорувати свої почуття до Патріка та одружуюється з Маріон. Через багато років поліцейському так і не вдається розлюбити Патріка, Маріон починає ревнувати і все йду шкереберть.

Фільм знятий за однойменним романом англійської письменниці Бетан Робертс. У стрічці зіграли Гаррі Стайлз, Девід Довсон та Емма Коррін. Режисером виступив Майкл Ґрандадж.

Прем’єра фільму «Мій поліцейський» в кіно запланована на 21 жовтня, а на Amazon Prime Video – 4 листопада.

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