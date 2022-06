Джонні Депп може відмовитись від грошей Ембер Герд: життя після перемоги в суді

Актор хотів не так моральної компенсації, як повернути собі добре ім’я

Після неймовірного виграшу 58-річного Джонні Деппа в суді, де розглядався позов про наклеп проти Ембер Герд на $50 млн, адвокати актора не виключають, що він не вимагатиме у колишньої дружини віддати належні йому судом $8 млн. Про це Камілла Васкес і Бенджамін Чу заявили в ефірі програм «Сьогодні», «Доброго ранку, Америка», а потім на платформі «Право та злочинність», яка висвітлювала судовий процес без перерви.

За їхніми словами, коли репутацію Джонні відновлено, він сам може відмовитись від грошей. Юристи стверджують, що Депп щасливий, що виграв суд і що він «не посміхався так шість років», тобто відтоді, як почалися його проблеми з Герд.

– Ця справа для містера Деппа була не про гроші. Йшлося про відновлення його репутації, і він зробив це. Ми повинні бути обережні в тому, що говоримо, але йшлося про репутацію містера Деппа, але для нього це було важливо, — підкреслили Васкес та Чу.

EXCLUSIVE: Johnny Depp’s attorneys, Camille Vasquez and Benjamin Chew, tell @savannahguthrie Johnny Depp felt “relief” after the verdict in his trial against Amber Heard.

“He’s got his life back.” pic.twitter.com/gtYozShSZw

— TODAY (@TODAYshow) June 8, 2022