Джонні Депп може відмовитись від грошей Ембер Герд: життя після перемоги в суді

Актор хотів не так моральної компенсації, як повернути собі добре ім’я

Після неймовірного виграшу 58-річного Джонні Деппа в суді, де розглядався позов про наклеп проти Ембер Герд на $50 млн, адвокати актора не виключають, що він не вимагатиме у колишньої дружини віддати належні йому судом $8 млн. Про це Камілла Васкес і Бенджамін Чу заявили в ефірі програм «Сьогодні», «Доброго ранку, Америка», а потім на платформі «Право та злочинність», яка висвітлювала судовий процес без перерви.

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За їхніми словами, коли репутацію Джонні відновлено, він сам може відмовитись від грошей. Юристи стверджують, що Депп щасливий, що виграв суд і що він «не посміхався так шість років», тобто відтоді, як почалися його проблеми з Герд.

– Ця справа для містера Деппа була не про гроші. Йшлося про відновлення його репутації, і він зробив це. Ми повинні бути обережні в тому, що говоримо, але йшлося про репутацію містера Деппа, але для нього це було важливо, — підкреслили Васкес та Чу.

EXCLUSIVE: Johnny Depp’s attorneys, Camille Vasquez and Benjamin Chew, tell @savannahguthrie Johnny Depp felt “relief” after the verdict in his trial against Amber Heard. “He’s got his life back.” pic.twitter.com/gtYozShSZw — TODAY (@TODAYshow) June 8, 2022

Вони також розкритикували заяву Герд про те, що вона програла суд, тому що позивач більш впливовий і популярний, ніж вона, заявивши, що це «повна брехня», що соціальні мережі відіграли свою роль. Адвокати додали, що присяжним Ембер просто не подобалася, тому що вона, на відміну від Джонні, ні за що не брала на себе відповідальність.

– Джонні визнавав свої проблеми, він був дуже відвертий у своїх проблемах з алкоголем і наркотиками, він був відвертим щодо деяких невдалих повідомлень, які він писав, і я думаю, що це був різкий контраст з міс Герд, яка не здавалася… або, принаймні присяжні могли вважати, що вона ні за що не відповідає. Вона мала відповідь на всі питання, і вона ні за що не брала на себе відповідальність. Я думаю, що це мало значення, — сказав Чу.

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