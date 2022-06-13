«Гра в кальмара» 2 сезон: що нового буде в серіалі – дивитись трейлер

Режисер серіалу «Гра в кальмара» Хван Дон Хьок анонсував другий сезон відомої драми

Netflix опублікував тизер продовження у своїх соцмережах. Тож фанати можуть радіти, що розмови про другий сезон виявились не тільки розмовами.

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Прес-служба Netflix розмістила лист автора серіалу, де він розкрив деякі подробиці другого сезону. Режисер поділився, що в продовженні з’являться головний герой Сон Кі Хун, ведучий гри й чоловік у костюмі, який запрошував учасників. Крім того, неочікувано – глядачі побачать бойфренда робота-ляльки з першого епізоду.

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– Знадобилося 12 років, щоб втілити в життя перший сезон «Гри в кальмара». Але знадобилося 12 днів, щоб Squid Game стала найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію. Як сценарист, режисер і продюсер «Гри в кальмара» я дякую фанатам у всьому світі. Дякую, що дивитеся та любите наше шоу […] Приєднайтеся до нас у новому раунді, – додав Хван Дон Хьок.

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

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Фото – кадри з серіалу

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