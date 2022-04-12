Макс Барських — Don't fuck with Ukraine: слухати онлайн перший сніпет

Трек отримав назву Don’t fuck with Ukraine

Макс Барських, який нещодавно розпочав військове навчання, щоб стати на захист України від російських окупантів, анонсував прем’єру нового треку. Сингл отримав назву Don’t fuck with Ukraine і буде присвячений нашим відважним Збройним силам. Англомовна версія готується до випуску на міжнародному лейблі та створена спеціально для підтримки бойового духу кожного українця.

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Перший сніпет пісні Макса Барських Don’t fuck with Ukraine з’явивися на його офіційній сторінці в Instagram.

Макс Барських — Don’t fuck with Ukraine: слухати пісню (перший сніпет) онлайн!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

«Зараз важко знаходити час на музику, але це також може бути зброєю. Працюю над новим треком для ЗСУ. Хочу підтримати наших бійців. Сподіваюся закінчити його найближчим часом. А поки ділюсь маленьким шматочком», — прокоментував майбутню прем’єру Макс Барських, який заборонив використовувати свою музику на території рф.

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