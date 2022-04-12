Кошти від прослуховувань композиції підуть на гуманітарні потреби, викликані військовим вторгненням росії в Україну

Український рок-гурт The Hardkiss випустив пісню «Як ти?» про війну в Україні та страждання, через які зараз проходить кожний українець. Наразі трек доступний для прослуховування на всіх стримінгових майданчиках. Кошти, виручені за реліз пісні The Hardkiss «Як ти?», будуть спрямовані на забезпечення гуманітарною допомогою українців, які постраждали через військове вторгнення росії в Україну.

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«Як ти?» — нове «я люблю тебе». Так починається мій кожен ранок, день і вечір з батьками, командою, друзями. Як і в кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок та повідомлення, лише тоді видихаєш. Місяць я не наважувалася сісти писати, мене охоплювала ненависть і лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше пережити ці емоції, потрібно викричати цей біль. Я відчуваю, що будуть ще написані пісні про вдячність і захоплення нашою нацією в боротьбі з російськими окупантами. Пісні про кохання, про надію… А поки що — «Як ти?», — прокоментувала прем’єру пісні Юлія Саніна, фронтвумен The Hardkiss.

The Hardkiss — «Як ти?»: слухати пісню онлайн!

The Hardkiss — «Як ти?»: текст (слова) пісні

Боже, залиш мені трохи сили

Мій холодний розум затоплює лють і злива

Я не просила

Не просила “рятувати” мене кулями

Той, хто прийшов, проросте тут

Травою отруйною

Поміняли мрії на приціл

Я тримаю твою руку в своїй руці

Наші сльози на першій шпальті

А я знову питаю

Мамо, як ти?

Мамо, як ти?

Як ти?

Люди з кривавими рукавами

Руйнували храми

Але Бог літав між нами

Очі дитини моєї країни в мить стали дорослими

А я стала скелею

Серце лишилося вдома під соснами

Я питаю

Мамо, як ти?

Мамо, як ти?

Мамо, як ти?

ААААА

Мамо, як ти?

Як ти?

Як ти?