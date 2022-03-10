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Макс Барських наклав особисті санкції на РФ: «Не хочу, щоб моя музика звучала в країні, яка розв’язала війну!»

Макс Барських наклав санкції на РФ: Не хочу, щоб моя музика звучала в країні, яка розв'язала війну!

Артист виявив патріотизм і довів, що музика не може бути поза політикою

15 днів. В Україні вже 15 днів продовжується повномасштабна війна, яку за наказом Володимира Путіна розв’язала РФ. Наші відважні Збройні сили та територіальні оборони відчайдушно борються з окупантами, захищаючи Батьківщину. А ті, хто не може взяти до рук зброю, веде активні бої на інформаційному фронті.

Так, співак Макс Барських у своєму Instagram щодня розповідає правду про те, що відбувається в Україні, сподіваючись, що в його російської аудиторії нарешті розплющуться очі та вони повстануть проти диктаторського режиму Путіна. А в четвер, 10 березня, артист заявив, що накладає на РФ «творчі санкції».

 

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Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

«Я офіційно забороняю використовувати мою музику на території РФ у будь-якому вигляді, всім радіостанціям, телеканалам, фільмам та серіалам, де вона звучить як саундтреки! — написав у Instagram Макс Барських. — Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, що розв’язала війну в Україні! Я також вилучаю весь каталог своїх пісень із цифрового простору РФ. Пропоную всім Українським артистам зробити те саме!»

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