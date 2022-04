Maneskin взяли участь у Stand Up for Ukraine

Італійський гурт Maneskin, який в минулому році переміг на «Євробаченні-2021», записали відео на підтримку України, в якому показали жахливі кадри зі зруйнованих українських міст

8 квітня за ініціативи проекту Global Citizen у соціальних мережах стартував міжнародний зірковий флешмоб, мета якого – зібрати фінансову допомогу українським біженцям.

Pink Floyd та Андрій Хливнюк – «Hey Hey Rise Up»: почуй пісню першим

Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну

До ініціативи долучились Елтон Джон, Оззі Осборн, U2, Селін Діон та багато інших знаменитостей з усього світу.

Maneskin на підтримку флешмобу записали пісню Stand Up for Ukraine та зняли відео, в якому використали кадри з українських зруйнованих міст, жахливі, криваві моменти воєнної історії України:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Måneskin (@maneskinofficial)

«Біженці в Україні та в усьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо наш голос, щоб вимагати дій, і ви також можете. Приєднуйтесь до нас, створюйте власний відеодзвінок до світу, щоб підтримати біженців та пожертвувати на: ForUkraine.com», – написали Maneskin в Instagram.

Текст пісні Maneskin – Stand Up for Ukraine

«How are you sleeping at night?

How do u close both ur eyes, living with all of those lives on your hands.

Standing alone on that hill, using your fuel to kill.

We won’t take it standing still, watch as dancе.

We’re gonna dance on gasoline».