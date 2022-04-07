Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: слухати онлайн, текст, слова пісні

Легендарний Pink Floyd уперше за 30 років (з 1994 року) випустив нову пісню – вона присвячена Україні

Про це повідомляє видання Metro. Пісня під назвою Hey Hey Rise Up («Гей, гей, вставай») вийшла вночі з 7 на 8 квітня. Усі кошти від продажів підуть на гуманітарну допомогу для України.

Ще одним приємним сюрпризом є те, що до нового треку увійшов вокал українського музиканта Андрія Хливнюка на пісню «Ой у лузі червона калина», яку він виконав на Софійській площі в Києві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрій Хливнюк (@andriihorolski)

– Ми, як і багато хто з них (українців – ред.), відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу, – зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який, до речі, має невістку та внуків з України.

Як виявилось, своїх слів та тексту Pink Floyd не додали. Вони взяли повністю відео пісні Андрія Хливнюка та дописали свою музику. Проте ми все ж таки публікуємо текст пісні Pink Floyd – «Hey Hey Rise Up».

Текст пісні Pink Floyd – «Hey Hey Rise Up»

Ой у лузі червона калина похилилася

Чогось наша славна Україна зажурилася

А ми тую червону калину підіймемо

А ми нашу славну Україну

хей, хей, розвеселимо

А ми нашу славну Україну

хей, хей, розвеселимо

(Хей, хей)

Ой у лузі червона калина похилилася

Чогось наша славна Україна зажурилася

А ми тую червону калину підіймемо

А ми нашу славну Україну

хей, хей, розвеселимо

А ми нашу славну Україну

хей, хей, розвеселимо

Фото – Getty Images

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