Український співак Макс Барських, який кілька днів тому повідомив, що починає військове навчання, поділився новими подробицями.
Співак виклав у соцмережу Instagram знімок, на якому він стоїть поруч із двома військовими, а в руках Макс тримає автомат.
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«Сьогодні був на полігоні, ознайомився зі зброєю», – підписав знімок артист.
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Одразу згадується, як у попередньому зверненні до підписників Макс зізнався, що давно не тримав в руках нічого, крім мікрофона.
До речі, один з військових на фото із Максом – Ярослав Верьовкін, також музикант, учасник українського легендарного хіп-хоп гурту Танок на майдані Конґо.
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