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Джонні Депп отримав чергову премію: золота медаль за що? (ФОТО)

Джонні Депп отримав чергову премію: золота медаль за що? (ФОТО)

Голлівудський актор Джонні Депп отримав нагороду за заслуги, увага, перед Сербією. Досить неочікувано, правда?

Золоту медаль Джонні отримав за «визначні заслуги в громадській і культурній діяльності, особливо в галузі кіномистецтва та просування Сербії у світі». Нагороду актор отримав із рук сербського президента Александра Вучича. Про це повідомило Balkan Insight.

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Звідки ж в нього заслуги перед Сербією, запитаєш ти? Пару років тому Депп знімався в Белграді у фільмі «Великий» про фотографа У. Юджина Сміта й озвучував сербський мультсеріал «Безмежні безвиході».

– Я дійсно щиро дякую вам, президенте Вучич, за цю медаль. Я дякую вам за те, що ви люб’язно вручили її мені, – сказав актор під час своєї промови.

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Напевно, поки всі ігнорували Деппа через його гучне розлучення з Ембер Хьорд – він отримував визнання у Сербії.

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Фото Getty Images

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