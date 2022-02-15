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Каньє Вест мріє повернутись до Кім? Репер і Джулія Фокс більше не разом (ФОТО)

Каньє Вест мріє повернутись до Кім? Репер і Джулія Фокс більше не разом (ФОТО)

Пристрасті між Каньє Вестом та його колишнею дружиною Кім Кардаш’ян не вчухають

Здається, що Каньє Вест розійшовся зі своєю дівчиною Джулією Фокс, з якою вони зустрічались півтора місяця. Про це пише видання PageSix та підозрюють фанати зірок. Приводом для таких розмов стали публікації Фокс в Instagram, а якщо точніше – їх відсутність. Джулія видалила зі своєї сторінки всі фото та відео з Каньє, а потім пролайкала останні пости його екс-дружини Кім Кардаш’ян.

Каньє Вест мріє повернутись до Кім? Репер і Джулія Фокс більше не разом (ФОТО)

Сталося це після того, як Каньє Вест відвідав разом зі своїми дітьми Суперкубок-2022. Репер написав в інстаграмі, що мріє про возз’єднання зі своєю родиною.

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Публикация от ye (@kanyewest)

Чи стало це приводом для розлучення Каньє та Джулії, невідомо. Але інсайдер PageSix і раніше повідомляв, що Джулія нервувала через невизначеність у стосунках Каньє та Кім.

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Та й це ще не все. Здається, що Каньє Вест дійсно сумує за Кім або щось на нього найшло, адже він відправив Кардаш’ян вантажівку квітів, а потім почав викладати їхнє листування, в якому називає її своєю «коханою людиною», а себе – «її головним фанатом».

  • Каньє Вест мріє повернутись до Кім? Репер і Джулія Фокс більше не разом (ФОТО)
  • Каньє Вест мріє повернутись до Кім? Репер і Джулія Фокс більше не разом (ФОТО)
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А потім ще й додав спільне фото з презентації Donda, на якій Кардашьян з’явилася у весільній сукні. Що сказати, не дивно, якщо Джулія Фокс справді б вирішила з ним порвати.

Каньє Вест мріє повернутись до Кім? Репер і Джулія Фокс більше не разом (ФОТО)

Фото Getty Images

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