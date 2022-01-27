Джонни Депп снова в игре! Новая роль и выставка его творчества (ФОТО)

Похоже, Джонни Депп начал понемногу оживать, как актер и творческая личность. Что не может не радовать его фанатов.

Джонни Депп презентует выставку картин

Уже очень скоро Депп запустит коллекцию своих NFT-работ (картин). Ты думаешь, чем он занимался, пока все его игнорировали и отменяли контракты? У актера было очень много свободного времени, которое он использовал с пользой. Джонни создал 11 111 токенов и портретов с одной концепцией и под одним названием «Никогда не бойся». Об этом пишет американское издание Page Six.

– Я всегда использую искусство, чтобы показать свои чувства. В это время я думаю о тех, кто для меня важен: моя семья, мои друзья, люди, которыми я восхищаюсь. Я писал эти картины и никому их не показывал и ограничивал себя. Но ведь никто не должен себя ограничивать, – рассказал Джонни Депп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp)

Он написал портреты своих друзей и людей, которых считает героями: Марлон Брандо, Элизабет Тейлор, Хантера С. Томпсона, Хита Леджера, Тима Бертона, Лили-Роуз Депп. И нельзя не заметить портрет, который разрывает сердечко – собачку Деппа – Мухи, которая уже умерла. Также в коллекции есть и вымышленные персонажи, как, к примеру, Кролик, которого выдумал его сын. Картины Депп собирается продать, а 25% дохода – отдаст на благотворительность.

«Одно предложение и тебе конец»: речь Джонни Деппа на фестивале в Сан-Себастьяне, впервые за долгое время

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johnny fan love 1963 ???????? (@johnny_fan_1963)

Dior снял рекламу с Джонни Деппом несмотря на скандалы: загадочный и волшебный (видео)

Джонни Деппа снова пригласили сниматься в кино

Актера наконец-то пригласили сниматься в кино. К сожалению, не в «Фантастических тварях», но тоже интересная роль. Джонни сыграет короля Людовика XV у французского режиссера Майвенна Ле Блеско.

Фото — Getty Images

Читай также:

О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут фильм: удастся ли сохранить объективность?

Секрет раскрыт: С кем секретно встречается Брэд Питт?