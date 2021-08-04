Джонни Депп победил в суде Эмбер Херд

Знаменитость доказал нечестные намерения своей бывшей

Скандальный развод голливудских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд стал чуть ли не таким же громким, как и у Брэда Питта и Анджелины Джоли. А все потому, что Эмбер Херд обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. Такое заявление оставила Джонни Деппа без многочисленных знаковых ролей в его исполнении. А вот профессиональных последствий для актрисы не было.

Но на днях определенная справедливость таки восторжествовала. Джонни Депп получил важную победу в суде над Эмбер Херд. Дело в том, что после развода девушка обещала передать семь миллионов долларов в в Американский союз защиты гражданских свобод и лос-анджелесскую Детскую больницу. Но, как утверждал Депп, так этого и не сделала. Поэтому Нью-Йоркский суд постановил проверить, действительно ли актриса передала деньги, полученные при разводе, на благотворительность. Об этом сообщает PageSix.

Джонни Депп считает, что такое обещание бывшей жены было манипуляцией, повлияло на решение суда в 2020 году. Тогда актер проиграл суд против газеты The Sun, которая написала, что он бил Херд. Как заявил представитель актера Бенджамин Чу, новым решением суда Джонни Депп очень доволен.

Фото: Getty Images

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