Жан-Поль Готьє зробив це! Культовий дизайнер, новатор і експериментатор попрощався з фешн-світом. Останній показ маестро відбувся в рамках Паризького тижня моди в одному з найбільших залів – театрі Шатле. За один вечір Жан-Поль Готьє відсвяткував і 50-річчя творчого шляху, і попрощався з усіма шанувальниками свого таланту.

Жан-Поль не зрадив собе і зробив грандіозне шоу – багато краси, трохи провокації і низка зіркових муз в якості моделей. Його прощальну колекцію демонстрували Джіджі і Белла Хадід, Ірина Шейк, Анна Клівленд, Карен Елсон, Анна Павловські, Мілен Фармер…

Ось як зірки готувалися до показу:

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А ось що відбувалося за кулісами за 15 секунд до старту:

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Показ почався з «оплакування». Музи дизайнера в чорному одязі ридали біля труни, яку винесли танцівники. Демонстрацію колекції розпочала модель Карлі Клосс, на спині якої красувався похоронний вінок зі стрічкою «La Mode Pour La Vie» (Мода на все життя). Вона відкрила труну і випустила прощальну колекцію на подіум.

Жан-Поль Готьє поділився в Instagram цінними моментами з показу, доповнивши пости своїми коментарями.

«Прямо з будуару». Модель – Ірина Шейк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Назад до чорного з Беллою Хадід»

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Кутюрний камуфляж». На подіумі всесвітньо відома модель із вітіліго Вінні Харлоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Корсет ніколи не був таким бурлескним». Модель – королева бурлеску Діта фон Тіз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Морське диво». Модель – Джіджі Хадід.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Бачення білого». Модель – Карлі Клосс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Пристрасть». Модель – актриса Россі де Пальма

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Дружба виблискувала минулої ночі». На подіумі співачка Мілен Фармер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Амазонка». Модель – Джордан Данн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Джоан Смоллс у синіх смугах вражає»

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Жан-Поль Готьє створив багато культових образів для світу моди. І цей показ став одним з них.

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