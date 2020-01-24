Жан-Поль Готьє згадує свій останній показ і ділиться бекстейджем
Жан-Поль Готьє зробив це! Культовий дизайнер, новатор і експериментатор попрощався з фешн-світом. Останній показ маестро відбувся в рамках Паризького тижня моди в одному з найбільших залів – театрі Шатле. За один вечір Жан-Поль Готьє відсвяткував і 50-річчя творчого шляху, і попрощався з усіма шанувальниками свого таланту.
Жан-Поль не зрадив собе і зробив грандіозне шоу – багато краси, трохи провокації і низка зіркових муз в якості моделей. Його прощальну колекцію демонстрували Джіджі і Белла Хадід, Ірина Шейк, Анна Клівленд, Карен Елсон, Анна Павловські, Мілен Фармер…
Ось як зірки готувалися до показу:
А ось що відбувалося за кулісами за 15 секунд до старту:
Показ почався з «оплакування». Музи дизайнера в чорному одязі ридали біля труни, яку винесли танцівники. Демонстрацію колекції розпочала модель Карлі Клосс, на спині якої красувався похоронний вінок зі стрічкою «La Mode Pour La Vie» (Мода на все життя). Вона відкрила труну і випустила прощальну колекцію на подіум.
Жан-Поль Готьє поділився в Instagram цінними моментами з показу, доповнивши пости своїми коментарями.
«Прямо з будуару». Модель – Ірина Шейк.
«Назад до чорного з Беллою Хадід»
«Кутюрний камуфляж». На подіумі всесвітньо відома модель із вітіліго Вінні Харлоу.
«Корсет ніколи не був таким бурлескним». Модель – королева бурлеску Діта фон Тіз.
«Морське диво». Модель – Джіджі Хадід.
«Бачення білого». Модель – Карлі Клосс.
«Пристрасть». Модель – актриса Россі де Пальма
«Дружба виблискувала минулої ночі». На подіумі співачка Мілен Фармер.
«Амазонка». Модель – Джордан Данн.
«Джоан Смоллс у синіх смугах вражає»
Жан-Поль Готьє створив багато культових образів для світу моди. І цей показ став одним з них.
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