Тік-токери в першому ряду, живе ягня та робочий одяг: Показ Dolce&Gabbana Fall 2020

Як пройшов показ найвідомішого італійського модного дому

У 2009 році Dolce&Gabbana стали першими, хто розмістили блогерів у першому ряду та навіть надали їм ноутбуки. Потім в 2015 році дім моди запросив нову хвилю інфлюенсерів Insta/YouTube на чолі з Кемерон Даллас. І в новому сезоні Дольче і Габбана зайшли ще далі та відкрили свої двері для тік-токерів, багато з яких ще носили памперси, коли перша хвиля блогерів висадилася на Віале П’яве. Після цього fashion-шоу, яке закривав хлопець в total look з білого трикотажу з живим ягням на руках, всі «нові» гості показу в один голос висловили своє захоплення!

Шоу Dolce&Gabbana Fall 2020 отримало назву «Майстри мистецтва» і було присвячене цінності праці, ремесел і навичок, які передаються з покоління в покоління. У фойє «Метрополя», де проходив показ, були кравці, в’язальники і шевці з персоналу Дольче, які робили свою справу і рішуче ігнорували телефони. Навколо подіуму проектувалося зернисте відео, в якому сільські ремісники виконували різні сімейні справи: плели кошики, виготовляли макаронні вироби, виконували теслярські роботи і т.д.

Перед початком шоу Доменіко Дольче подбав про те, щоб на деяких предметах одягу були (хоч і штучні!) атрибути важкої праці: «Для мене це не мода, а стиль та індивідуальність, і це щось реальне, що виростає з культури». Стефано Габбана додав, що вони хотіли показати новому поколінню красу цих старих професій, які передавалися від батька до сина, а також відобразити цю красу в колекції. У певні моменти показу це виглядало досить буквально!



У деяких моделях можна було легко впізнати робочий одяг флориста, годинникаря, художника, пастуха і навіть електрика! Навколо цих буквальних орієнтирів виник потік художньо візуалізованих інтерпретацій спецодягу, сільського одягу та ділового одягу, у більшості – з акцентами на сумках, ременях і ланцюжках.

У багатьох образах простежувалося натхнення аграрною промисловістю: об’ємні накладні кишені, шорсткі тканини з вінтажним ефектом, в тому числі твідові.

Довгий показ, що складався з 116 образів, супроводжували італійські пісні п’ятдесятих.

За матеріалами vogue.com

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