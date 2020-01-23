Велика втрата для світу моди! Свою дизайнерську кар’єру вирішив завершити відомий французький модельєр Жан-Поль Готьє. Про це він повідомив на особистій сторінці в Twitter. І додав, що 22 січня в театрі «Шатле» в Парижі проведе свій прощальний показ.

За 50-річну кар’єру Жан-Поль Готьє створив багато прекрасного. Він увійшов до історії як один із найбільш затребуваних і епатажних дизайнерів світу. Його внесок у розвиток модної індустрії складно переоцінити. У цьому матеріалі ми зібрали цікаві факти про кар’єру Жана-Поля Готьє, а також його культові речі, про які говорили всевсі..

Жан-Поль Готьє (Jean Paul Gaultier) – один із лідерів у світі моди. Сміливий революціонер (або як його ще називають, «l’enfant terrible» – нестерпна дитина) визначив вигляд високої моди 80-х і 90-х років. Він не залишав місця в своїй діяльності кліше та стереотипному мисленню, виводячи на подіуми нестандартних моделей і приголомшуючи публіку. Готьє є справжнім хуліганом від світу моди, чий стиль буде близький таким же вільним від рамок бунтівникам.

У Жана-Поля Готьє немає спеціальної освіти в сфері моди. Будучи підлітком, він створював ескізи та розсилав їх відомим будинкам моди, поки в 1970 році у віці 18 років не потрапив до П’єра Кардена асистентом. Протягом року Жан-Поль набирався досвіду в гуру стилю, а потім вирішив піти у вільне плавання. І вже в 1976 році він заснував власний бренд. Перша колекція продемонструвала фірмовий епатажний стиль, а також бездоганну чітко виражену естетику смаку.

Модельєр експериментував з усім, що потрапляло під руку: від чайних ситечок до батарейок і сміттєвих відер. Таким чином, сміття отримувало друге життя. Все, до чого торкався майстерний Готьє, викликало шок і скандал у публіки.

Зірки, які ходили по подіуму Жана-Поля Готьє, істотно відрізнялися від закріплених ідеалів краси: разом зі стандартними худенькими дівчатами високого зросту на сцену виходили пишні красуні, невисокі або вікові моделі. Жан-Поль Готьє немов заявляв світу – його мода для всіх.

Зайва химерність була характерна і у виборі локацій для показів. Вони проходили в найнесподіваніших місцях – в трамвайному депо, музеї каруселей і навіть колишній в’язниці. Так проявлявся бездоганний стиль Готьє, і його не можна було сплутати ні з ким.

Жан-Поль Готьє вносив суперечливість у кутюр з точки зору матеріалів і силуетів. Він створював парки, гірськолижні светри та кілти. Готьє завжди було цікаво досліджувати кордони гендеру. А точніше – не досліжувати, а руйнувати. Можливо, саме тому серед його муз так багато трансвеститів і трансгендерних жінок. Одна з них – ізраїльська співачка Дана Інтернешнл, яка перемогла на «Євробаченні-1998» з піснею Diva. На сцену вона вийшла в сукні Jean Paul Gaultier – чорній, прикрашеній великими різнокольоровими накладками, схожими на пташине пір’я. Саме пір’я з хитромудрими візерунками були найулюбленішим матеріалом у кутюр’є.

Екстравагантний модельєр спирався на гострі вуличні та панк-віяння. Одним із знакових ранніх образів дизайнера була комбінація грубої шкіряної куртки зі спідницею із криноліну та кросівками. Джинси з високою посадкою викликали подив тодішніх модників, що не можна сказати про сучасників. Вони стали невід’ємною частиною базового гардеробу кожної поважаючої себе модниці.

Модельєр популяризував уніформу моряків – тільник. Він красувався на манекенщицях ще в першій колекції, і лише через 10 років міцно закріпилися в гардеробі людей завдяки показу в 1983 році. Тоді смужка красувалася і на спідницях, і на сукнях.

Модний хуліган Готьє знову відзначився в 1985 році, одягнувши чоловіків у спідниці. Жінкам модельєр подарував корсетні сукні, зробивши їх частиною повсякденного гардеробу. На їхнє створення Жана-Поля надихнув побачений в дитинстві в бабусиній шафі рожевий корсет. А десять років по тому провокатор розробив конусоподібний бюстгальтер для Мадонни, який приніс йому світову популярність.

В середині 90-х років європейську молодь накрила мода на татуювання, а все завдяки колекції Жана-Поля Готьє «Тату», в якій той щедро представив наколки, пірсинг і етнічні прикраси.

Готьє був улюбленцем у світових зірок. Їм пощастило одягатися у найепатажнішого, найкреативнішого дизайнера усіх часів. Всі, хто довіряв свої образи цьому «безумцю», не сходили з перших шпальт модних глянців.

Наприклад, Мадонна вперше приміряла вбрання Жана-Поля Готьє в 1990 році під час свого туру Blond Ambitions Tour. Королева поп-музики вийшла на сцену в конусоподібному корсеті, який до цих пір вважається одним з найбільш провокаційних сценічних костюмів. Через 2 роки Мадонна взяла участь у показі amFAR Extravaganza. Зірка не посоромилася пройтися подіумом, одягнувши чорний обтислий сарафан із підтяжками від Жана-Поля Готьє і повністю оголивши свої груди.

У вбранні від Жана-Поля Готьє була помічена й всесвітньо відома співачка Ріанна. Для виходу в світ зірка вибрала напівпрозору мереживну кофту та білий хутряний снуд. А той факт, що вона відмовилася від спідньої білизни, надав образу пікантності.

Жан-Поль Готьє створював сценічні костюми для співака Меріліна Менсона, переможців конкурсу пісні «Євробачення» в 1998 і 2014 роках Дани Інтернешнл і Кончити Вурст. Крім цього, модельєр також розробляв образи для кінозйомок. Він співпрацював з такими режисерами, як Педро Альмодовар («Кіка»), Люк Бессон («П’ятий елемент»), Жан-П’єр Жене та Марк Каро («Місто загублених дітей»).

Варто зазначити, що одягом Жан-Поль Готьє не обмежився. У 1993 році під маркою іменитого дизайнера був представлений парфум, який відрізнявся екстравагантністю і кидав виклик класичним уявленням про аромати. Магазини під вивіскою Jean Paul Gaultier можна знайти практично в кожній світової столиці. Готьє працював із такими парфумерами, як Francis Kurkdjian, Jacques Cavallier, Daphne Bugey, Steve DeMercado, Sonia Constant, Quentin Bisch, Olivier Cresp, Annick Menardo, Nathalie Gracia-Cetto, Aurelien Guichard, Fabrice Pellegrin і Christophe Raynaud.

Жан-Поль Готьє глибоко переконаний, що мода є невід’ємною частиною нашого життя: «Мова йде про необхідність візуального розпізнавання, пред’явлення претензій». Він вважає себе бунтарем, систематично ставить під сумніви кліше, стандарти, формальності та традиції. Він перевертає і руйнує все, що буденно для нас. І це в нього бездоганно виходить.

По матеріалам www.vogue.com