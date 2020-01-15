«Мода – це свого роду годинник», справедливо зауважив Алессандо Мікеле, креативний директор дому. І останні п’ять років вони налаштовані на час Gucci. Найперший показ Мікеле – колекція, зібрана за п’ять днів – був проведений на тижні чоловічої моди у січні 2015 року. У той момент, коли на подіумі з’явився його перший лук – хлопець у червоній блузі з кішкою – ціна акцій власника Gucci, французької групи Kering, коливалася в районі 150 євро. Сьогодні це 590 євро. Можна сміливо говорити, що Мікеле змінив долю Gucci і значно вплинув на моду.

На новому шоу Gucci, що отримав назву #RaveLikeYouAreFive, Мікеле повернувся до цієї першої колекції. На подіумі в Мілані можна було побачити ті самі лофери, які були його першим великим хітом серед аксесуарів. Але Алессандро зазначив, що це не данина ностальгії: «Я не чіпляюся за минуле… Я використовую минуле, тому що минуле – дуже цікавий простір».

В тему: Тік-токери в першому ряду, живе ягня та робочий одяг: Показ Dolce&Gabbana Fall 2020

Замість цього креативний директор Gucci запропонував «переглянути» характеристики мужності через алегоричну подорож в одязі назад в дитинство. На середині подіуму розгойдувався величезний маятник, малюючи лінію на піску під ним. Як тільки образи початали змінювати один одного, маятник почав обертався, щоб гойдатися під різними кутами – як знак того, що наше сприйняття часу нелінійно. Особливо, коли мова йде про «годинник моди».

Цікаво, що в луках нової колекції, яка декому може здатися інфантильною, Алессандро використовував фрагменти одягу, знайомі всім з підліткового віку. Це і маленькі чорні шкільні туфлі на шкіряних ремінцях і сортувальні сумки, а також підтягнуті гольфи з візерунком GG. А на деяких джинсах можна було помітити зелені сліди, що нагадують плями від трави.

У колекції зібрані луки, в яких багато глядачів впізнали ті чи інші образи зі свого минулого: болеро-капелюхи і пудрово-синє пальто, обтягуючі трикотажні вироби, короткі светрики, хлопчачі шортики, блузи з басками, і «дорого-багато» пальто з леопардовим принтом…

Алессандро зазначив, що деконструкцією мужності він хотів натякнути на те, що потрібно і можна бути трохи дивним! «Це не розповідь, яка виключає панування чоловічого начала, – розповів Мікеле про нову колекцію. – Навпаки, я хочу поговорити про те, як складно бути чоловіком. А це означає, що дорослішання може проходити по-різному, тому що світ чоловіків дуже різноманітний і повний різних елементів, таких, як і жіночий світ».

За матеріалами vogue.com

В тему:

Мода 2020: головні тренди та тенденції наступного року

Макіяж 2020: модні тенденції