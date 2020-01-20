В рамках дефіле на Паризькому тижні чоловічої моди бренд Vetements представили колекцію fall 2020. У повній темряві при світлі ліхтариків по подіуму дефілювали Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Майк Тайсон і інші зірки. Але це не точно!

«Ми хочемо позбавитися всілякої нісенітниці в галузі, – сказав Гурам Гвасалія про перше шоу Vetements без його брата Демни. – Шоу стали вкрай шкідливими для навколишнього середовища. Тому я прибираю всілякі дурниці, і у мене найбільш екологічно чисте шоу в світі, дуже мало освітлення і дуже мало косметики».

У певному сенсі молодший брат Гвасалія, який вивчав право і бізнес, має намір повернути бренд, який вони створили в 2014 році, до його основ. Бренд Vetements формувався в тісній та тихій обстановці з кількома друзями, і їх первинна мета полягала в тому, щоб відтворити і вдосконалити повсякденний одяг.

Шоу проходило практично в повній темряві, однак разом із запрошеннями гостям прийшли ліхтарики, які й включилися на початку показу. Тому труднощів з переглядом колекції не було. Та й екранів в залі було багато.

На подіумі можна було побачити українську модель Юлю Єрьоменко з агентства Сергія Нікітюка Sharm Models.

Гострий маркетинг – це сильна сторона Гурама – причина, по якій Vetements досягли розквіту в епоху соціальних мереж, коли всі ці толстовки і фальшиві логотипи викликали мільйон мемів. Образ з чорної толстовкою з капюшоном, заправленою в високі чоботи з вогнянним принтом, відкрив шоу. Однак на відміну від попередніх колекцій бренду, на цей раз принтів на одязі було мінімум, а точніше – всього два. На одному була іконка перекресленого телефону з написом «NO SOCIAL MEDIA THANK YOU», а на іншому – «Бути хорошою людиною коштує 0,00 доларів».

У колекції присутні знакові деталі Vetements – пальто з поясом, об’ємні дуті куртки, уніформа, знята з пожежників та охоронців, шкіра, сукні з квітковим принтом; їх число свідчить про те, як швидко Гвасалія зацементували ці погляди за п’ять коротких років.

Родзинкою показу стали двійники знаменитостей, які дефілювали на показі Vetements – Майка Тайсона, Анджеліни Джолі, Шерон Стоун, Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл. «Я хотів вивести на подіум справжню Наомі, – зізнався Гурама. – Але, як молода компанія, я боюся, що ми не можемо собі цього дозволити.

За матеріалами vogue.com

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