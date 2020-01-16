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Off-White презентував чоловічу колекцію! Видивляємося тренди

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Модні тренди 2020 року поповнюються новими луками. Адже зараз проходять тижні чоловічої моди. Мілан вже позаду, настала черга Парижа! Міланський бренд Off-White презентував чоловічу колекцію осінь / зима 2020 під назвою “Попередження про торнадо”. Модельєр і виконавчий директор Off-White Вірджіл Абло традиційно здивував своєю візуалізацією чоловічого стилю. Він використовував для нових образів шкіру, денім, трикотаж, шерсть і тканини з принтом. А також подовжив сорочки, додав драпірування і логотип бренду, а коміри піджаків зробив ширшими і нестандартного крою. Дивимося:
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Так, стиль бренду Off-White можна вирізнити з тисячі! Цікаво, чи буде ця колекція так же хайпувати, як колекція Gucci осінь / зима 2020?

Фото – vogue.com

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