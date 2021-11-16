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16 листопада

Екси. Сезон 3. Випуск 10 від 16.11.2021

У реаліті Екси 3 сезон 10 випуск учасники зрозуміють, чи готові вони заводити дітей або ні. До колишніх приєднається ще одна пара – Віка та Олексій. Вона – мама у декреті, а він не хоче брати на себе відповідальність та шукати роботу.

Ще не у всіх учасників є діти, і цього тижня вони зможуть зрозуміти, чи готові до такого важливого кроку. Для цього їм треба буде пройти пішки трасою для мотокросу і подолати три чек-поінти. На першому на них чекає нудотний коктейль, який доведеться випити, щоби підготуватися до випробування токсикозом. На другому вони відчують тягар вагітності та біль перейм, а на третьому візьмуться за коляски та поїдуть на фінішну пряму вже з малюками. Хто зрозуміє, що ще не готовий заводити дітей? Дивись у програмі Екси 3 сезон 10 випуск.

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