У програмі Екси 3 сезон 10 випуск учасники відчують себе дітьми. Вони отримають у подарунок саме те, про що мріяли, коли були маленькими. Це CD-диски, тамагочі та інші радості, які вони не могли собі дозволити. А тепер учасники самі отримають можливість порадувати дітей, які також мріють про подарунки під ялинкою! Для цього ексам потрібно відверто відповісти на запитання про своє минуле. За кожну чесну відповідь якась дитина отримає свій подарунок мрії.

Август розповість про те, як він стикався з расизмом, а Геворг зізнається, чому звинувачує себе у смерті матері. Які ще факти розкажуть про себе учасники цього непростого випробування? Дізнайся прямо зараз – дивись Екси 3 сезон 10 випуск.

Екси 3 сезон 10 випуск – дивитись онлайн

Екси 3 сезон 10 випуск – дивитись онлайн частину 3